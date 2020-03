Coronavirus, la «casistica dei sintomi» che gira su WhatsApp è una fake news

Coronavirus, quali sono i sintomi? Da qualche giorno sui social e su Whatsapp è diventata virale una tabella con la casistica dei sintomi più comuni riguardo influenza, raffreddore e Covid19, per aiutare i cittadini a capire se i propri sintomi possono essere di coronavirus o se devono tranquillizzarsi perché hanno un raffreddore o una semplice influenza.

La tabella, secondo chi l’ha divulgata, era stata «diffusa dalla Croce Rossa». Ma state attenti, perché non è assolutamente vero, bensì si tratta di una delle tante fake news che ormai da settimane ci ammorbano, soprattutto sui social, e dalle quali vi invitiamo come sempre a diffidare. «Non abbiamo mai diffuso questa tabella», hanno smentito fonti della Croce Rossa, secondo quanto scrive Fanpage.

Nella foto si indicano come sintomi del coronavirus solo febbre, tosse, difficoltà respiratorie, stanchezza o debilitazione e catarro giallo-verdastro. Informazioni inesatte, perché sul sito del Ministero della Sanità si legge invece come il Covid19 possa presentarsi sia con sintomi lievi come raffreddore e mal di gola (oltre a tosse e febbre) sia con polmonite e difficoltà respiratorie. Il comportamento migliore da tenere in questi casi è quello di fare affidamento esclusivamente alle fonti ufficiali, ovvero il Ministero, la stessa Croce Rossa, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le altre autorità sanitarie italiane e internazionali.

