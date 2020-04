Coronavirus, un mese di lockdown avrà effetti su corpo e mente: ecco quali

Ultimo aggiornamento: 11:16

Un. Non si tratta solo di stare in casa, ma la reclusione in spazi stretti, involontaria e duratura può avere conseguenze psicologiche per alcuni soggetti, soprattutto chi ha patologie pregresse. Lo suggerisce uno studio preliminare sulla quarantena condotto in 64 città cinesi dall'Università di Adelaide, di Tongji e di Sydney.Gli esperti spiegano che non ci saranno solo conseguenze psicologiche, ma anche fisiche. Ch soffre di malattie pregresse, come ad esempio il diabete, rischia di avere peggioramenti alla fine della quarantena a causa della limitata possibilità di movimento. Lo studio è stato condotto su oltre 300 persone in Cina, durante il periodo della quarantena.I problemi che si potranno avere finito il periodo di isolamento saranno sicuramente di tipo psicologico, molti hanno dovuto abbandonare il loro lavoro, altri hanno dovuto modificare la routine lavorativa e questo potrebbe comportare conseguenze. Il lavoro dà una motivazione di vita spesso a un soggetto e tali cambiamenti potrebbero a lungo termine causare dei problemi. Non se ne conosce ancora la natura, ma secondo gli esperti, quando sarà passata l'ondata di contagi da coronavirus, si dovrà far fronte ad altre problematiche fisiche e mentali.