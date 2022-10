Prepariamo le mascherine perché all'orizzonte c'è il ritorno. Il coronavirus corre, il tasso di positività è sopra il 21 per cento, significa che quasi una persona su 4, tra chi esegue un tampone, riusulta positiva. E da questo conto mancano coloro che ricorrono ai fai da te e magari non comunicano alle asl di essere infetti. Secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute l'Rt, indice di trasmissione, è ampiamento sopra 1, il livello critico dell'epidemia:è arrivato a 1,18. Ultimo tassello: due settiimane fa tra il lunedì e il venerdì avevamo poco più di centomila casi, questa settimana siamo a 200mila. Bene, ci sarà una risposta a questa impennata?

Covid, il tema mascherine

Ad oggi non abbiamo neppure l'obbligo di mascherina nei luoghi affolati e sui mezzi di trasporto. Esiste solo negli ospedali e nelle Rsa, ma scadrà a fine mese. Per le contromisure possibili sarà però necessario attendere l'insediamento del nuovo governo, visto che non esiste più un automatismo con il sistema dei colori come avveniva in passato.

In attesa di un nuovo ministro della Salute, si possono avere alcune certezze. L'obbligo di mascherina all'interno degli ospedali e delle Rsa va verso una ulteriore proroga. Possibile il ritorno sui mezzi pubblici, ma solo se la corsa del virus proseguirà e soprattutto se ci saranno criticità negli ospedali. L'ultima rimodulazione del sistema dei colori, che era stata sostenuta anche da molti governatori di centrodestra, prevedeva di intervenire quando si raggiungeva il tasso di riempimento dei reparti di area medica del 15 per cento e di terapia intensiva del 10 per cento con pazienti Covid.

Questo meccanismo non è più in vigore ma può essere un affidabile punto di riferimento. Oggi per fortuna gli ospedali sono lontani da quelle soglie, visto che in area medica siamo all'8 per cento, in terapia intensiva all'1,8. Entrambi i valori però sono in crescita. Se ci avvicinassimo al 15 e al 10 possibile che anche il nuovo governo reintroduca l'obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto pubblico o che lo decida il singolo governatore della Regione in sofferenza. Da escludere nuove chiusure o utilizzo massiccio del green pass.

Covid, il nodo vaccini

Sulla quarta dose dei vaccini, che può proteggerci in questa fase di alta diffusione del virus, è aumentata la richiesta dei cittadini, ma non aiuta la confusione che si è creata agli hub, dove non si sa se trovo il vaccino aggiornato alla Omicron 4-5 o quello invece tarato sulla Omicron 1. Gli esperti spiegano che non c'è sostanziale differenza e che, soprattutto i più anziani e i fragili, devono vaccinarsi a prescindere dal vaccino disponibile in quel momento. Ultimo tassello: il virus corre velocissimo, ma la crescita sembra comunque rallentare. Sarà un inverno a folate, a seconda della sotto-variante più diffusa. Al momento è ancora la Omicron 5, per il futuro si vedrà.