​Cure oncologiche innovative, c’è anche la Campania con il Pascale

Lunedì 24 Giugno 2019, 08:54

Tre eventi in uno al Pascale per tracciare il punto sulla rete oncologica campana. In programma domani e martedì all’Istituto tumori di Napoli le giornate oncologiche Mediterranee. Si parte stamani dalla rete “Amore” tra istituti oncologici italiani e non per finire domani alle prospettive attuali e future dell'uso delle tecnologie CAR-T in Italia (manipolazione e ingegnerizzazione in vitro di linfociti del paziente) che stanno rivoluzionando l’approccio alle cure di leucemie e tumori solidi con la capacità di guarire da forme tumorali in cui tutti gli altri approcci hanno fallito.Percorsi di innovazione che saranno illustrati oggi e domani nella sala Consiglio della palazzina amministrativa dell’Istituto.L'evento organizzato da MotoreSanità è la quarta tappa, seconda nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo tra le singole reti oncologiche regionali che guardano alla rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici con le nuove terapie. Per questa tappa è stata designata la Regione Campania in forza dei profondi cambiamenti in atto con la realizzazione della "rete delle reti" oncologiche AMORe che mette in comunicazione le reti oncologiche di diverse regioni dello stivale, come Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. Un'alleanza contro il cancro che mette in comunicazione gli esperti delle diverse reti oncologiche regionali e che potrebbe rappresentare un esempio da seguire per la formazione di una rete oncologica nazionale.Un viaggio che al Pascale prosegue anche domani con la quarta tappa della road map Car-T, un tavolo di confronto per favorire l'introduzione di questa terapia in Campania. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana e lazio, la quarta tappa della Road Map ha portato il discorso sulle Car-T anche a Napoli dove Paolo Ascierto è al lavoro per mettere a punto al Pascale una piattaforma dedicata all’immunoterapia.L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante cambiando la storia clinica del cancro. L'ultimo passo, ma non per importanza, è l'introduzione delle Car-T, innovativa strategia nel trattamento dei pazienti con linfoma e leucemia che non rispondono alle terapie convenzionali. Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. L’Istituto Pascale di Napoli ha elaborato un progetto, finanziato per gran parte della Regione Campania, per la costituzione di una piattaforma dedicata alla ingegnerizzazione in vitro dei linfociti. Proprio il Pascale è stato scelto per la quarta tappa della Road map Car-T che si terrà come detto domani al Pascale promossa da Motore Sanità con il contributo di Novartis. Una serie di tavoli di lavoro regionali con l'idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e ricercatori per mettere i diversi servizi sanitari regionali italiani in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana e lazio, la quarta tappa della Road Map ha portato il discorso sulle Car-T nel meridione, con l'evento"Road Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle Car-t in Italia" che in programma domani presso l'Istituto Pascale.”Lavoreremo – dichiara Attilio Bianchi, Direttore generale del Pascale - affinché la Campania possa, nei tempi previsti, esser pronta a sviluppare la tecnica delle Car T-Cell. Dimensione questa in cui ci candidiamo ad essere i primi in Italia a sperimentarla non solo sui tumori del sangue ma anche sui tumori solidi”.