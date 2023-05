Da oggi è prescrivibile il farmaco per ridurre il Colesterolo LDL dell'università Federico II

Da oggi è prescrivibile nella regione Campania Inclisiran, la prima terapia a base di piccolo RNA interferente (siRNA) per la riduzione del colesterolo LDL, e rappresenta un nuovo approccio alla gestione dei pazienti con ipercolesterolemia, riducendo significativamente i livelli di colesterolo LDL con sole due somministrazioni l'anno.

Inclisiran, farmaco dal costo molto elevato, è ora erogato nei centri abilitati alla prescrizione di tutta la Campania, in virtù del nuovo regolamento regionale per un accesso più rapido ai trattamenti. Inclisiran è indicato, tra l'altro, per pazienti intolleranti alle statine o che non rispondano a quel tipo di terapia.

«Questa molecola è capostipite di una nuova classe di farmaci altamente innovativi che mirano direttamente alla radice della malattia aterosclerotica piuttosto che ai suoi sintomi - dichiara Pasquale Perrone Filardi, Docente ordinario di Cardiologia, direttore della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e presidente società italiana di cardiologia (SIC) - grazie a un meccanismo d'azione che permette di ridurre i livelli di colesterolo LDL non solo in maniera efficace, ma anche sostenuta nel tempo. Un passo in avanti importante per raggiungere in un numero sempre più ampio di pazienti, il goal terapeutico raccomandato dalle nuove linee guida».