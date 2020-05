La proposta di Imma Gallieri, arriva quasi come una risposta alla Giornata Internazionale dell’Ostetrica, trascorsa ieri, 5 maggio, tra iniziative e raccolte dati riguardo questo tipo di assistenza. Lei, ostetrica d’esperienza spiega che «il Coronavirus ha fatto in modo che a Capri nascesse una specie di rete sanitaria per le donne in dolce attesa e l’ambizione è di creare un percorso strutturato di assistenza» perché, anche nell’emergenza, «la vita non si ferma». La 54enne, nata sull’isola del Golfo di Napoli dove lavora, all’ospedale Capilupi, ha creato insieme all’equipe del presidio, un’assistenza virtuosa in questo difficile momento storico. Da febbraio del 2017, l’ospedale caprese non ha più il punto nascite. C’è il pronto soccorso ginecologico aperto 24 ore su 24 e l’ambulatorio di ginecologia e ostetricia, ovviamente in casi di emergenza, viene attrezzato il blocco operatorio e i sanitari, come avvenuto i primi di aprile, hanno fatto nascere una bimba. «Con l’esplosione della pandemia molte donne prossime al parto ci hanno contattato, manifestando le loro difficoltà sia per lo spostamento con la riduzione dei collegamenti via mare, che ha reso più complesso il raggiungimento dei presidi napoletani, sia per il timore dei contagi ospedalieri» racconta Imma che si è adoperata per fare una sorta di monitoraggio e reclutamento di tutte le donne in dolce attesa sull’isola.



In pratica, l’ambulatorio ginecologico che con le disposizioni in materia sanitaria era stato riservato solo alle prestazioni urgenti e indifferibili, è stato riaperto dai quattro ginecologi e dalle due ostetriche sull’isola per lavorare a pieno regime ordinario e assistere il più possibile le donne. «Lo screening ha riguardato più di 20 gestanti, in fasi diverse della gravidanza, alle quali abbiamo proposto di essere seguite a livello ambulatoriale e con la disponibilità di partorire all’Ospedale del Mare- spiega Imma che insieme ai medici del Capilupi sta consolidando la sinergia con l’equipe guidata nella struttura di Ponticelli, dal primario Pietro Affinito - si tratta di Ginecologia, Nido e Maternità che garantisce attrezzature all’avanguardia e la massima sicurezza riguardo le misure di prevenzione del Covid». Il dialogo tra lo staff medico caprese e gli specialisti dell’Ospedale del Mare serve «a non far sentire disorientate le donne che non hanno la possibilità o la voglia di far nascere il proprio figlio in una clinica privata ma soprattutto a garantire una continuità assistenziale prima, durante e dopo il parto». Per il momento questa rete si regge sulla volontà e la collaborazione dei vari sanitari coinvolti ma la speranza è «che possa diventare un percorso strutturato, aiutando anche le donne che hanno meno possibilità di spostarsi autonomamente». «Abbiamo persino immaginato il fitto di un piccolo appartamento o un bed & breakfast vicino l’ospedale a Ponticelli dove far sostare le donne quando necessario e per concretizzarlo, cercheremo di coinvolgere le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri” conclude Imma Galliero che ha in mente soprattutto chi deve fare i conti con le proprie possibilità economiche.



Il percorso assistenziale per le partorienti capresi, è solo uno dei tanti progetti e delle iniziative emerse in occasione delle celebrazioni e degli incontri informativi nella Giornata Internazionale dell’Ostetrica che ieri, diversamente dagli anni passati, ha rappresentato anche un «doveroso momento di raccoglimento per chi, purtroppo, non c’è più e per tutte le colleghe ammalate o morte per il Covid-19 contratto durante il servizio». La ricorrenza come ha sottolineato, Maria Vicario, presidente della Federazione Nazionale Degli Ordini della Professione Ostetrica è stata accompagnata dai dati della pandemia che «posizionano le ostetriche al primo posto tra le professioni sanitarie e sociosanitarie più a rischio con il 47.4% di infettate dal Covid insieme agli infermieri sulla totalità dei contagiati». «L’epidemia ha cambiato profondamente l’assistenza ostetrica che ora è mediata dai sistemi di protezione individuali e da una modalità che mal si concilia con il supporto psicologico e fisico fatto di carezze e strette di mano» ha precisato la presidente affermando come «l’ostetrica “bardata” abbia trovato il modo di non far mancare queste attenzioni alle donne». Nei report, a conclusione della giornata di ieri, è stato fatto notare come attraverso la tecnologia, le ostetriche siano riuscite a organizzare corsi di accompagnamento alla nascita on line, ad attivare linee telefoniche dedicate, video chiamate e chat sui social e su wazzup inventando nuove modalità per la loro consulenza.





Lo slogan della 29esima edizione della celebrazione dedicata alle ostetriche è stato: “Le Ostetriche con le donne: celebrare, dimostrare, mobilitare, unire – il nostro tempo è adesso!” che ben si è conciliato con il 2020, anno designato dall’Organizzazione Mondiale della Salute come quello dell’infermiere e dell’ostetrica. Per ricordare l’importanza di questa categoria ma anche per fare il punto sulle sue criticità, la Federazione guidata da Vicario, ha pubblicato il «Manifesto per la professione ostetrica e per la tutela della salute della donna e della famiglia». Nel documento si evidenzia come «nonostante i rischi della professione, messi in evidenza anche dall’alta percentuale di contagi da Covid che contano anche due decessi, uno in Lombardia ed uno in Campania, alle ostetriche non vengono riconosciuti, a livello nazionale e regionale, gli stessi diritti garantiti agli altri operatori del comparto sanitario a cominciare dalla discriminazione, operata nel Decreto Cura Italia, per cui le sanitarie non possono accedere ai bonus garantiti a medici e infermieri».





Nel quadro complessivo di appelli, inviti e manifesti diffusi dalle ostetriche non è mancato il riferimento ad una seconda celebrazione, quella della “Giornata mondiale per la pulizia delle mani” promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sempre il 5 maggio, e fondata sul concetto base che «una semplice abitudine contro le infezioni può salvare vite umane proprio come accade per i parti». «Semmelweis nel 1847 scoprì che, nelle cliniche ostetriche, l'alta incidenza di febbre puerperale poteva essere drasticamente ridotta mediante la disinfezione delle mani ed è passato alla storia per questo- sottolinea la presidente- oggi più che mai è attuale visto che l’ostetrica e tutti gli operatori sanitari devono rispettare la giusta procedura il controllo delle epidemie e la lotta alla resistenza antimicrobica». La campagna di sensibilizzazione sulla professione ostetrica continuerà durante tutto il mese di maggio anche attraverso i social per non far calare l’attenzione sulla categoria e portare all'attenzione delle istituzioni le dieci proposte contenute nel manifesto. Tra queste: la promozione sociale della maternità, attraverso strumenti che assicurino l’accesso equo alle cure, la promozione della funzione sociale dell’ostetrica, il potenziamento dei consultori familiari, il contrasto alle forme abusive di esercizio della professione ostetrica e la valorizzazione del loro ruolo e delle competenze con l’adeguamento alle direttive europee.









