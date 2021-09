Dermatite atopica, ok della Ue a nuovo trattamento: riduce prurito e migliora la pulizia della pelle

Commissione europea ha approvato upadacitinib - farmaco orale inibitore selettivo e reversibile di JAK - per il trattamento di adulti e adolescenti dai 12 anni con dermatite atopica da moderata a severa, candidati alla terapia sistemica. Lo annuncia AbbVie. L'approvazione europea è supportata dai risultati di uno dei più ampi programmi di sviluppo di Fase 3 nella dermatite atopica che ha coinvolto oltre 2.500 adulti e adolescenti con malattia di grado da moderato a severo è ha valutato upadacitinib in monoterapia o in associazione con corticosteroidi topici. Il farmaco ha dimostrato un miglioramento rapido e significativo della clearance cutanea (cioè la pelle era più 'pulità, senza lesioni) e una riduzione del prurito. «I medici - evidenzia Ketty Peris, presidente Sidemast, Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse - hanno bisogno di queste terapie innovative per aiutare i pazienti a trattare e gestire meglio una malattia così complessa e multifattoriale come la dermatite atopica. Ci auguriamo che questa nuova opzione terapeutica sia resa presto disponibile in Italia».

«Si tratta di un farmaco orale dotato di una notevole rapidità di azione sia sul prurito che sulle lesioni cutanee - aggiunge Francesco Cusano, presidente Adoi, Associazione dermatologi ospedalieri italiani - con upadacitinib il sollievo dal prurito si ha già dopo pochi giorni dall'inizio del trattamento e i risultati si mantengono costanti nel tempo. Upadacitinib si candida ad essere un trattamento capace di modificare in parte o del tutto il decorso della dermatite atopica attraverso un nuovo meccanismo d'azione». «Il nostro appello - conclude Mario Picozza, presidente Andea, Associazione dermatite atopica - è che le Istituzioni favoriscano un rapido ed equo accesso a upadacitinib in Italia». Questa è la quarta indicazione approvata dall'Unione Europea per upadacitinib. Il farmaco è autorizzato all'immissione in commercio in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, inclusi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Irlanda del Nord, ed è sotto revisione della Fda negli Stati Uniti.