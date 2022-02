La scelta intelligente di mangiare pesce: gli Omega-3 fanno bene a cuore e cervello

Che sia un ghiotto filetto di tonno in crosta di patate, un dietetico salmone al vapore o una teglia di sarde al forno, poco importa. Purché si consumi pesce, possibilmente ricco di grassi Omega-3, almeno due volte a settimana. E ancora meglio se qualcuna in più.

Oltre ad essere un piacere per il palato infatti, la dieta ricca di pesce è un importante scudo di protezione per le malattie cerebro-vascolari. Soprattutto in tarda età. A...

