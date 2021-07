Dieta, allenamento per dimagrire: cosa bisogna sapere sui pesi

L'allenamento con i pesi è sicuramente tra i preferiti di coloro che vogliono mantenersi in forma e seguono una dieta. Un momento per staccare dal mondo e prendersi cura di sé stessi che va bene in qualsiasi stagione. Ma per chi è più indicato questo tipo di allenamento? Cosa succede al nostro fisico quando facciamo pesi? Come fare per ottenere i risultati sperati?

La prima cosa da tenere a mente è che l'allenamento con i pesi è importante per due motivi fondamentali: permette di rafforzare corpo e muscoli e migliora l'apparato cardiovascolare. I pesi fanno bene alla salute insomma, ma sempre con i giusti accorgimenti e le dovute attenzioni. In questo video scopriamo insieme quali sono i benefici del praticare questa forma di esercizio.