Dieta, la cottura lenta della carne protegge da mali degenerativi: grigliate vietate, ecco perché

«Quando la carne rossa viene scottata ad alte temperature, come nel grigliare, nell'arrostire o nel friggere, crea composti chiamati prodotti finali di glicazione avanzatà (Age) che, se consumati, possono accumularsi nel corpo e interferire con le normali funzioni cellulari». A parlare è Permal Deo, ricercatore in uno studio condotto dall'Università dell'Australia Meridionale e dalla Gyeongsong National University e pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients.

La cottura lenta della carne fa quindi bene alla salute. Infatti, tutte quelle modalità come la frittura, la grigliata ma anche la caramellizzazione ad alto calore, possono essere dannose. Nella dieta, il consumo di cibi ad alto livello di Age, «può aumentare l'assunzione giornaliera totale di Age fino al 25%», con livelli più elevati che «contribuiscono all'irrigidimento vascolare e miocardico, all'infiammazione e allo stress ossidativo, tutti segni di malattia degenerativa», aggiunge Deo. Gli studiosi hanno scoperto che una dieta ricca di carne rossa ha aumentato significativamente i livelli di Age nel sangue, suggerendo come questo potrebbe contribuire alla progressione delle patologie cardiovascolari. «Il messaggio è abbastanza chiaro: se vogliamo ridurre il rischio di malattie cardiache, dobbiamo ridurre la quantità di carne rossa che mangiamo o considerare di più come la cuciniamo - aggiunge lo studioso - friggere, grigliare e rosolare possono essere i metodi di cottura preferiti dai migliori chef, ma questa potrebbe non essere la scelta migliore per le persone che cercano di ridurre il rischio di malattie. Se si vuole ridurre il rischio di Age in eccesso, i pasti cucinati lentamente potrebbero essere un'opzione migliore per la salute, a lungo termine».

