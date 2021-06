Dieta dell'estate, ecco i cibi brucia grassi per superare (e vincere) la prova costume

Dopo il lockdown il mantra per l'estate 2021 è “essere in forma”. La voglia di spensieratezza e benessere è la cosa che gli italiani cercano dopo le restrizioni e la vita sedentaria che sta mettendo a rischio la prova costume 2021. Così i trend tra le ricerche internet diventano le “diete efficaci” per perdere molti chili in poco tempo. Alla base di ogni dieta restano degli elementi cardine quali uno stile di alimentazione sano, bere molta acqua e fare attività fisica. Se a questi, abbiniamo anche i cibi brucia grassi il gioco è fatto e la prova della forma fisica non sarà più un problema.

APPROFONDIMENTI FOTOGALLERY Dieta, le mandorle non fanno ingrassare ALIMENTAZIONE Dieta dell'estate: come perdere 5 kg in 7 giorni e ritrovare... LO STUDIO I bimbi e la dieta vegana: cuore sano, ossa a rischio SOCIETà Dieta estiva, ritrovare (subito) la forma costume

Dieta dell'estate: come perdere 5 kg in 7 giorni e ritrovare (subito) la forma costume

I cibi brucia grassi, cosa sono

I cibi brucia grassi hanno diverse proprietà: aumentano il senso di sazietà - è il caso, per esempio, dei cereali, della frutta e della verdura ricchi di fibre o di acqua - stimolano il metabolismo attraverso termogenesi come come lo zenzero, il peperoncino e il té verde, infine drenano come le fragole e le alghe. Vediamo insieme quali sono questi alimenti “magici”.

I Top 20

1. Avocado - Alimento light, fresco e perfetto per una colazione nutriente, magari su una fetta di pate integrale tostato. L'avocado è ricco di grassi insaturi, il che lo rende perfetto per dimagrire.

2. Anguria - Un altro alimento che è inserito nelle diete di tutti è l’anguria. Frutto al 99% pieno di acqua, l’anguria è l'arma veramente efficace contro la ritenzione idrica con un apporto calorico veramente basso.

3. Pomodoro - Il pomodoro, considerato importante nella prevenzione di ictus e problemi cardiaci, con il suo acido citrico, stimola la produzione di succhi gastrici e aiuta il metabolismo. Ricco di acqua e a bassissimo contenuto di grassi, sazia ed è nutriente.

4. Sedano - Il sedano è acqua per il 75%: quindi mangiandolo si bruciano molte più calorie di quante se ne assumano. La pianta è ricca di sodio e potassio e contiene fibre.

5. Cetriolo - Solo 16 calorie per 100 grmmi, ricco di vitamina C e acido caffeico, ecco perchè il cetriolo è utilissimo per dimagrire aiutando anche nella prevenzione della ritenzione idrica.

6. Ananas - La bromelina, contenuta nell'ananas, stimolando la digestione lo rende anche un frutto contro la ritenzione idrica. L'ananas è perfetta a merenda.

7. Papaya - Tornata di moda negli ultimi anni, la papaya deve la sua presenza nella Top List degli alimenti brucia grassi per la sua capacità di combattere la stitichezza e aiutare a a controllare il colesterolo. Piena di fibre e di antiossidanti, contiene grandi quantità di vitamina A, C ed E che, rinforzando le pareti arteriose, sono di aiuto per la circolazione. Gli zuccheri contenuti nella papaya velocizzano il metabolismo e favoriscono la combustione delle calorie.

8. Zenzero - Lo zenzero ha importanti proprietà antinfiammatorie e digestive. Le sue proprietà termogeniche accelerano il metabolismo. Ottimo usato fresco anche per tè e infusi. Unito alla cannella, lo zenzero, è in grado di farci assorbire meno zuccheri.

9. Menta - Non tutti sanno che la menta ha la proprietà di risvegliare il metabolismo, portando il corpo a bruciare di più e soprattutto a sciogliere il grasso in punti critici, come ad esempio l’addome.

10. Caffè - Il caffè rimane in assoluto il più efficace nei “brucia grassi”. Bisogna però evitare di aggiungere lo zucchero.

11. Tè verde - Oltre a essere un ottimo antiossidante, il tè verde contribuisce a bruciare i grassi e a contrastare la cellulite. La dose ideale per ottenere risultati sarebbe: tre tazze al giorno senza zucchero, meglio con succo di limone.

12. Ginseng - Stimola il metabolismo quindi è un ottimo brucia grassi. Essendo energizzante, il ginseng, è indicato soprattutto in caso di stress e stanchezza.

13. Limone - Oltre a essere ricco di vitamina C, il limone, aiuta a ritrovare l'equilibrio acido-alcalino, meccanismo che depura e stimola il metabolismo.

14. Cioccolato fondente - Grazie alla presenza di antiossidanti, il cioccolato fondente, catechine e caffeina, quello con cacao minimo 80% aiuta a dimagrire più in fretta. Dose ideale: due quadratini al giorno.

15. Fragole - Solamente 30 calorie ogni 100 grammi, le fragole sono depurative e anti ritenzione idrica, bruciano i grassi se mangiate sole e senza l'aggiunta di zucchero.

16. Frutti di bosco - Sono super antiossidanti, i frutti di bosco regolano il livello di insulina del sangue e grazie al resveratro bruciano i grassi.

17. Asparagi - Le fibre dell'asparago aumentano il senso di sazietà, la vitamina B stimola il metabolismo e quindi a contribuisce a bruciare grassi e calorie.

18. Peperoncino - Grazie alla presenza di capsaicina, il peperoncino, svolge una potente azione termogenica oltre a proteggere l'apparato cardiovascolare e il cervello.

19. Cipolla - Ricca di vitamine, minerali e fitoestrogeni, la cipolla, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue, rinforza il sistema immunitario e stimola il metabolismo.

20. Alghe - Tra le alghe soprattutto la Kelp e la Spirulina sono ricche di sali minerali drenanti e iodio in forma organica che stimolano gli ormoni della tiroide, che regolano il metabolismo.

Bere caffè riduce del 20% il rischio di malattia al fegato, lo studio britannico

La dieta del semaforo