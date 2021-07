Dieta, fragole: calorie, proprietà e benefici di questi frutti rossi

Dieta dell'estate? Si fa presto a dire frutta quando si parla di alimentazione sana. Tutti amano le fragole: che siano in versione macedonia o al naturale, è difficile resistere a questo frutto dal sapore unico e inconfondibile. Proprio a causa della sua dolcezza, però, è possibile cadere nel dubbio: le fragole vanno d'accordo con la dieta? In questo video analizziamo tutte le proprietà e i benefici delle fragole, con un focus sulle calorie e sugli effetti che hanno per il nostro organismo. Dall'azione antiossidante e antinfiammatoria, fino all'effetto drenate naturale tipico di questo alimento: ecco cosa c'è da sapere sul frutto simbolo della bella stagione.

