La dieta a orario fa dimagrire veramente? Ecco come funziona il digiuno (seguito anche da Fiorello)

Contrordine (della scienza): la dieta a orario, mangiare cioè soltanto dalla mattina al tardo pomeriggio, non è così eccezionale come si credeva. Diventata da noi di moda perché seguita da Fiorello, anche in altri Paesi è riuscita a dilagare in grande fretta. Perché seguita dai vip ma, soprattutto perché nuova e diversa. Questa dieta permette di consumare i pasti, con o senza apporto calorico ridotto, solo per un breve periodo della giornata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati