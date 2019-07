La dieta dell'orologio: come perdere peso grazie agli orari dei pasti

Martedì 30 Luglio 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 17:28

Laè uno schema alimentare che promette di aiutare ae zuccheri grazie ad una scelta mirata deglinell'arco della giornata, che devono essere tre (colazione, pranzo e cena).Il segreto perin eccesso senza ridurre le calorie nel piatto è consumare i tre pasti giornalieri nell'arco di sei ore, cominciando con la colazione alle, il pranzo allee la cena alle, digiunando per le restanti 18 ore del giorno. La tabella di marcia dovrebbe inoltre essere attuabile “senza sforzo”, perché la conseguenza principale di questo tipo di tabella alimentare è una forte riduzione dell'appetito.A dimostrarlo, uno studio condotto dalla ricercatrice italianadelin USA con l'équipe die attualmente aLanon è un regime ipocalorico e non prevede assolutamente una riduzione di zuccheri o grassi. Si tratta sostanzialmente del mantenimento di un'alimentazione bilanciata (con l'assunzione del 50% di carboidrati, del 35% di grassi e del 15% di proteine) che ha come unica clausola l'osservazione rigorosa degli orari dei pasti, impostando l'assunzione calorica nella prima parte della giornata.La ricerca ha preso in considerazione la situazione di un piccolo campione formato da pazienti in sovrappeso e di età compresa tra i 20 e i 45 anni. I soggetti in questione sono stati invitati a turno a consumare i tre pasti della giornata nell’arco di 12 ore, ossia dalle 8 alle 20, il tutto per 4 giorni di seguito. Successivamente e sempre per un lasso di tempo di 4 giorni, è stata fornita loro l’indicazione di consumare colazione, pranzo e cena dalle 8 alle 14.In quest’ultimo caso, i risultati hanno portato alla luce una riduzione dei livelli di grelina, ormone responsabile dell’aumento del "senso di fame". Di fondamentale importanza è anche e soprattutto il digiuno, protratto per 18 ore, che consente di ottimizzare losenza riscontri negativi sulla salute.