Dieta, il fattore (essenziale) del metabolismo: come risvegliarlo e perdere rapidamente peso

L'estate è ormai iniziata e la prova costume ha già messo a dura prova gli impreparati. È corsa alla dieta, ma non sempre questa riesce a giungere in nostro rapido soccorso. Talvolta, inoltre, ridurre le calorie e aumentare la propria attività fisica non basta per perdere peso. Altri fattori fisici come il metabolismo, possono inflatti influire sul successo del desiderato dimagrimento.

Dieta mediterranea, appello degli agricoltori: «L'Italia prenda posizione all'Onu contro cibo sintetico»

Ma cosa è il metabolismo? «Il metabolismo descrive tutti i processi chimici che avvengono continuamente all'interno del tuo corpo per mantenerti in vita e i tuoi organi funzionano normalmente, come respirare, riparare le cellule e digerire il cibo», secondo la definizione del National Health System. Questi processi chimici richiedono energia. La quantità minima di energia che il tuo corpo richiede per eseguire questi processi chimici è chiamata metabolismo basale (BMR).

Il tuo BMR può rappresentare fino all'80% del fabbisogno energetico giornaliero del tuo corpo, a seconda della tua età e stile di vita. Un "metabolismo lento" è descritto più accuratamente come un basso BMR. Ci sono molti calcolatori online che possono calcolare il tuo fabbisogno energetico giornaliero. Cerca quelli che usano l'equazione di Harris-Benedict.

Caldo, la dieta per affrontarlo al meglio e i consigli degli esperti: «Evitare il digiuno»

Da cosa dipende il metabolismo?

Secondo l'NHs le dimensioni del corpo, l'età, il sesso e i geni giocano tutti un ruolo nella velocità del metabolismo. Le cellule muscolari richiedono più energia da mantenere rispetto alle cellule adipose, quindi le persone con più muscoli che grasso tendono ad avere un metabolismo più veloce. Quando invecchiamo, tendiamo a ingrassare e a perdere muscoli. Questo spiega perché il metabolismo può rallentare con l'avanzare dell'età. In generale, gli uomini tendono ad avere un metabolismo più veloce perché hanno più massa muscolare, ossa più pesanti e meno grasso corporeo rispetto alle donne.

Il metabolismo può essere in parte determinato dai propri geni, anche se questo non è ancora completamente dimostrato scientificamente. I geni svolgono sicuramente un ruolo nella dimensione muscolare e nella capacità di far crescere i muscoli, entrambi i quali influenzano il metabolismo.

Sovrappeso per metabolismo lento?

Le persone che lottano per perdere peso spesso danno la colpa a un metabolismo lento. Ma ci sono poche prove a sostegno di questa affermazione. La ricerca mostra in realtà che le persone in sovrappeso hanno un metabolismo più veloce rispetto alle persone più magre. I corpi più grandi richiedono più energia per svolgere le funzioni corporee di base.

Mettendo da parte la causa "metabolismo lento", i motivi del sovrappeso potrebbero essere altri. La ricerca suggerisce che le persone tendono a mangiare più di quanto pensano. Quando viene chiesto di scrivere tutto ciò che hanno consumato in un giorno, molte persone tendono a riferire di mangiare molto meno di quanto effettivamente fanno. Può essere difficile da accettare, ma mantenere il numero di calorie assunte è la chiave per perdere peso e tenerlo a bada.

Dieta di Diletta Leotta, come fa a essere così in forma? Il trucco al mattino appena sveglia

Perdere peso velocemente e metabolismo

Secondo NHS le diete drastiche e altre diete ipocaloriche possono rallentare il metabolismo. Con alcune diete, il tuo corpo è costretto a scomporre i muscoli da utilizzare per produrre energia. Più bassa è la massa muscolare, più lento è il metabolismo. Con meno muscoli e un metabolismo più lento, diventa molto più facile reintegrare il grasso corporeo dopo essere usciti dalla dieta.

Come accelerare il metabolismo

Si sostiene che alcuni cibi e bevande possano aumentare il metabolismo, tra cui tè verde, caffè nero, spezie e bevande energetiche. Le prove alla base di queste affermazioni sono deboli o non sono soluzioni efficaci a lungo termine. Anche se non hai molto controllo sulla velocità del tuo metabolismo, puoi controllare quante calorie bruci attraverso il tuo livello di attività fisica.

Mirtilli, mangiali tutti i giorni se vuoi ottenere questi benefici

Ecco i 3 modi più efficaci per bruciare calorie:

Attività aerobica

L'esercizio aerobico è il modo più efficace per bruciare calorie. Si dovrebbe mirare a fare almeno 150 minuti di attività aerobica, come camminare, andare in bicicletta e nuotare, a settimana. Un obiettivo raggiungibile facendo 30 minuti, 5 giorni alla settimana e suddividendo le tue sessioni di attività in blocchi di 10 minuti. Per perdere peso, sono consigliati più di 150 minuti di esercizio a settimana e uniti alla dieta.

Allenamento della forza

I muscoli bruciano più calorie del grasso, quindi aumentare la massa muscolare ti aiuterà a perdere peso. Cerca di svolgere attività di rafforzamento muscolare che facciano lavorare tutti i principali gruppi muscolari (gambe, fianchi, schiena, addome, petto, spalle e braccia) su 2 o più giorni alla settimana. Esempi di attività di rafforzamento muscolare includono sollevamento pesi e sessioni di esercizio ad alta intensità. Anche il giardinaggio pesante può fare il lavoro.

Essere attivi

Cerca di rendere l'attività parte della tua routine quotidiana. Ciò potrebbe includere camminare o andare in bicicletta tutto o parte del tuo viaggio al lavoro. Potresti anche prendere le scale invece dell'ascensore.