Donna dorme con le lenti a contatto, al risveglio un batterio le corrode la cornea

Giovedì 9 Maggio 2019, 11:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un oftalmologo americano ha mostrato sui social network le conseguenze che può provocare la scarsa igiene oculare, soprattutto tra coloro che usano le lenti a contatto.Dimenticarsi di rimuoverle prima di andare a dormire o semplicemente non volerlo fare è un atteggiamento molto frequente tra le persone che le utilizzano, ma molte di loro non sono consapevoli delle gravi conseguenze che possono subire.Questo è il caso di una donna che è stata ricoverata urgentemente in una clinica nella città di Shelby, nello stato del Carolina Nord, dopo aver sviluppato un'ulcera alla cornea a causa della rapida espansione di un'infezione batterica in uno dei due occhi, causata dal fatto di aver dormito con le lenti a contatto.Patrick Vollmer, oftalmologo nella clinica Vita Eye, ha diagnosticato alla paziente il proliferarsi di un'infezione comunemente associata all'uso delle lenti a contatto.Il medico ha spiegato che la donna ha sviluppato la forte infezione in sole 36 ore e che sta tentando di curare con antibiotici e steroidi.«Per essere molto chiari, consiglio di non dormire con le lenti a contatto, di qualsiasi marca esse siano», ha detto.