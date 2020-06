Donna incinta di due gemelli scopre di avere due uteri: «Un caso ogni 50 milioni»

Un caso rarissimo (una volta ogni 50 milioni), ma possibile. Una donna di 28 anni, già madre di due bambini e al terzo mese della sua terza gravidanza, ha scoperto tramite l'ecografia di avere due uteri. La donna attende due gemelli, uno per utero.

È accaduto in Gran Bretagna: Kelly Fairhurst, secondo i medici, aspetterebbe due gemelli identici che potrebbero nascere con parti separati e per questo alla donna è stato raccomandato il cesareo. La donna è infatti affetta da una rarissima anomali nota come uterus didelphys. Lo riportano il Sun e il Guardian. La 28enne ha commentato così: «Sono rimasta completamente spiazzata dall'idea di avere anche due cervici. In tutta onestà, tutto questo è folle».

La dottoressa Asma Khalil, del reparto di ostetricia dell'ospedale St. George di Londra, ha spiegato: «Si tratta di un caso molto raro, ma possibile. Molte donne hanno anomalie nell'utero senza neanche saperlo. Può succedere che l'ovulo e lo spermatozoo, in una fase molto precoce, si dividano in due. Quindi dipende da quale uovo si attacca a quale utero».

Ultimo aggiornamento: 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA