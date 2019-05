E' vero, l'avocado aiuta a ridurre la fame e il peso

Usare l'avocado fresco come sostituto dei carboidrati raffinati può sopprimere la fame e aumentare la soddisfazione dei pasti negli adulti sovrappeso e obesi. E' quanto emerge da uno studio del Center for Nutrition Research dell'Illinois Institute of Technology che è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nutrients.



Gli studiosi sono arrivati a queste conclusioni dopo aver analizzato 31 adulti con problemi di peso ai quali è stato fatto mangiare il frutto fresco come sostituto dei carboidrati. E' stato notato come ci sia stata anche una riduzione dei picchi di insulina e glicemia, riducendo ulteriormente il rischio di diabete e malattie cardiovascolari e aggiungendo grassi e fibre sane a una dieta quotidiana regolare.



La ricerca ha scoperto che i pasti con l'avocado hanno provocato una riduzione significativa della fame e un aumento del modo in cui i partecipanti si sentivano soddisfatti del loro pasto. Per gli studiosi statunitensi semplici cambiamenti nella dieta, proprio come questi, possono avere un impatto importante sulla gestione della fame e sul controllo metabolico specie in chi soffre di obesità e sovrappeso.

Giovedì 9 Maggio 2019, 18:59 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 19:23

