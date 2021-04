Clima, tutto pronto per l'Earth Day 2021: una maratona multimediale per salvaguardare l'ecosistema

La seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet - the multimedia marathon si terrà il 22 aprile. È questo l'appuntamento per festeggiare l'Earth Day 2021, il 51esimo anniversario della Giornata mondiale della Terra. Il palinsesto prevede 13 ore di diretta streaming sul canale televisivo digitale RaiPlay. #OnePeopleOnePlanet nasce dagli sforzi di due organizzazioni: Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Entrambi hanno dato vita al villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016 all'indomani dello storico accordo sul clima di Parigi.

La manifestazione ambientale è stata sospesa lo scorso anno a causa della pandemia ed è stata immediatamente sostituita dalla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet, accolta dall'azienda Rai come forma di forte impegno sociale per la salvaguardia dell' ambiente. La diretta televisiva prenderà il via alle 7.30 del 22 aprile per proseguire ininterrottamente fino alle 20.30. #OnePeopleOnePlanet sarà animata da interventi, approfondimenti, testimonianze, performance e campagne. Interverranno associazioni, istituzioni, testimonial, esponenti del mondo della scienza, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dello sport, che da anni sono il cuore della manifestazione.

«La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet rappresenta uno esempio davvero splendido di servizio pubblico - spiega il Presidente di Earth Day Italia, Pierluigi Sassi - centinaia di associazioni si impegnano gratuitamente a produrre contenuti televisivi di eccellenza convergenti su un unico grande obiettivo: salvare tutta la bellezza che un'economia aggressiva e predatoria sta così gravemente mettendo a rischio». L'evento seguirà diverse tematiche: dalla sostenibilità alla divulgazione scientifica attraverso l'intrattenimento, passando per la salvaguardia dell'ecosistema. Inoltre si parlerà di cucina sostenibile, di musica legata all' ambiente, di economia sostenibile, di scienza e di sport«.