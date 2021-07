Covid, Ema valuta farmaco Anakinra: esito atteso per ottobre

L'Ema, Agenzia europea del farmaco, ha avviato la valutazione di Anakinra, farmaco immunosoppressore già autorizzato per altre malattie, per il quale è stata presentata una domanda di estensione d'uso per includere il trattamento di Covid in pazienti adulti con polmonite, che sono a rischio di sviluppare insufficienza respiratoria severa.

Il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema valuterà i dati presentati nell'ambito della domanda per stabilire se raccomandare o meno l'estensione di indicazione. E l'agenzia Ue renderà noto l'esito della valutazione, «che è previsto per ottobre, a meno che non siano necessarie informazioni supplementari», informa l'ente in una nota. Anakinra è un medicinale che riduce l'attività del sistema immunitario. È attualmente autorizzato per trattare una serie di condizioni infiammatorie.

Questo principio attivo blocca l'attività dell'interleuchina 1, un messaggero chimico coinvolto nei processi immunitari che portano all'infiammazione. E si pensa che ciò potrebbe anche contribuire a ridurre l'infiammazione e i danni ai tessuti associati a Covid, si legge nella nota. I dati presentati, al vaglio del Chmp, includono i risultati di due studi clinici in corso riguardanti la sicurezza e l'efficacia del medicinale in pazienti adulti con Covid-19 ricoverati in ospedale. Quando sarà disponibile, il parere del Chmp, unitamente all'eventuale richiesta di ulteriori studi e del monitoraggio aggiuntivo della sicurezza, sarà trasmesso alla Commissione europea, la quale adotterà una decisione finale giuridicamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri dell'Ue. Il farmaco Kineret* è autorizzato nell'Ue da marzo 2002.

