Giornata mondiale dell'emofilia, al via gli incontri online

La Giornata mondiale dell'emofilia sarà celebrata domani, 15 aprile, in tutto il mondo. In Italia sono 9000 le persone affette da emofilia e altre malattie emorragiche congenite. La patologia colpisce soprattutto gli uomini. Soffrono di un difetto della coagulazione del sangue. In condizioni normali, in caso di tagli o traumi il sangue forma un tappo che impedisce l'emorragia.

Questo processo comporta l'attivazione di numerose proteine del plasma, una specie di reazione a catena. Due di queste, il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti. Per questo gli emofilici subiscono facilmente emorragie esterne e interne. Domani alle 10,30 FedEmo (riunisce le associazioni di emofilici) organizza un incontro online Valorizzare il territorio come risorsa quotidiana nella cura dell'emofilia nella Sala Mastai del Palazzo dell'Informazione a Roma.