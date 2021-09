Silicon Valley a caccia dell'eterna giovinezza. Bezos fra i sostenitori della start up che vanta scienziati top

Dopo la conquista dello spazio a bordo della sua Virgin Galactic il visionario Jeff Bezos punta ll'eterna giovinezza. Una missione su cui scommette la Silicon Valley attraverso la start up Altos Labs che sta lavorano a una tecnologia per la riprogrammazione biologica come strada per ringiovanire le cellule in laboratorio e chissà in future allungare la vita umana.

A sostenere la start up ci sono nomi eccellenti, secondo le indiscrezioni riportate da MIT Technology Review. Fra questi il fondatore di Amazon Jeff Bezos e Yuri Milner, il miliardario che ha fatto parte della sua fortuna con Facebook e Mail.ru. Di alto profilo anche gli scienziati assoldati da Altos. C'è Carlos Izpisua Belmonte che ha previsto che l'arco di vita umano può essere allungato di 50 anni. C'è Steve Horvath, professore di Ucla e sviluppatore dell'«orologio biologico» che può misurare in modo accurato l'invecchiamento. Shinya Yamanaka, che ha condiviso nel 2012 il premio Nobel, sarà parte della start up pur senza essere pagato e guiderà lo scientific advisory board di Altos. La start up evoca Calico, la società contro l'invecchiamento fondata da Larry Page, il co-fondatore di Google.