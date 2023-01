Fibrosi polmonare, al via i test del primo farmaco sviluppato dall'intelligenza artificiale

Bene i primissimi test clinici di un farmaco progettato interamente dall'intelligenza artificiale: infatti Insilico, azienda basata sull'uso di una piattaforma AI per scoprire nuovi bersagli farmacologici e «tessere» su misura di essi molecole terapeutiche usando solamente l'AI, ha annunciato i primi risultati positivi di un trial clinico di fase I per testare la sicurezza della sua molecola «INS018_055» contro la fibrosi polmonare idiopatica.

Una nuova era

«Questo programma sta aprendo la strada a una nuova era di scoperta e sviluppo di farmaci che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare nuovi bersagli e generare nuovi farmaci con requisiti di sicurezza molto elevati», ha affermato Alex Zhavoronkov, fondatore e CEO di Insilico Medicine. La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è un tipo di malattia polmonare cicatriziale cronica caratterizzata da un declino progressivo e irreversibile della funzione polmonare; colpisce circa 5 milioni di persone in tutto il mondo. L'IPF ha una prognosi sfavorevole con una sopravvivenza media di 3-4 anni. INS018_055 è il primo inibitore di fibrosi a bersaglio specifico generato dalla piattaforma di scoperta di farmaci Pharma.AI con una nuova struttura.

Come è stato realizzato lo studio

Lo studio clinico di fase 1 per testare INS018_055 è stato realizzato in doppio cieco: INS018_055 è stato confrontato con placebo caratterizzato per valutare la sicurezza, la tollerabilità, la farmacocinetica, e altri parametri in 78 volontari sani in Nuova Zelanda. INS018_055 è risultato generalmente sicuro e ben tollerato dai volontari sani nello studio. Tutti gli eventi avversi correlati al trattamento erano di gravità lieve e si sono risolti entro la fine dello studio. Sulla base di questi risultati, Insilico prevede di avviare uno studio di fase 2 su INS018_055 sui pazienti al più presto. «INS018_055 prende di mira le principali vie di segnalazione che contribuiscono in modo significativo alla patogenesi della fibrosi polmonare con attività sia antifibrotica, sia antinfiammatoria», ha affermato Sujata Rao, di Insilico Medicine. «I risultati di questo studio saranno incorporati in una presentazione normativa alla FDA statunitense. In attesa dell'approvazione da parte dell'Agenzia, prevediamo l'inizio dello studio di Fase 2 all'inizio di quest'anno»