Primo farmaco creato per una sola persona: è una bimba con malattia genetica rara

Leggi anche

Leggi anche

È stato creato per la prima volta unpensato per un singolo paziente, precisamente per curare un rarissimo difetto genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, i ricercatori del Boston Children's Hospital sono passati dall'identificazione delal test sulla bimba affetta, che ha dato risultati positivi. La paziente,, ha avuto a sei anni nel 2016 una diagnosi di, un problema neurologico per cui non esiste ancora una cura.Un'ha rivelato che la causa era un'unica mutazione di un gene chiamato, indispensabile a produrre una proteina necessaria ai lisosomi, che nelle cellule hanno il ruolo di rimuovere o riciclare la