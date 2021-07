Fendi, l'Haute Couture di Kim Jones omaggia la Roma pasoliniana: uno sguardo al passato per proiettarsi al futuro

L'Haute Couture di fendi omaggia la Roma pasoliana. «Pasolini ha osservato Roma diventare moderna e questo è ciò che m'interessa: collegare le epoche, il vecchio con il nuovo, il passato con il presente». Il direttore creativo di Fendi Kim Jones ha pensato alla Roma pasoliniana nel realizzare la sua nuova collezione di alta moda, presentata oggi in video nell'ambito delle sfilate parigine. Se il debutto nella couture di Kim Jones ha tracciato il suo passaggio dall'Inghilterra a Roma, l'Autunno/Inverno 2021 lo vede stabilirsi nella Città Eterna, dove la poetica del regista romano Pier Paolo Pasolini presenta una lente attraverso cui esplorare la capitale. «Roma è una città affascinante perché ha così tanti passati - e sono stato attratto da Pasolini perché sono sempre stato ispirato dalla sua visione del mondo» spiega Jones. «È una sorta di estraneo nella storia romana, ma la cui voce rimane costante». La prospettiva di Pasolini sulla realtà si riflette e si rifrange ovunque, con capitoli della storia di Roma intrecciati e affrontati in un contesto contemporaneo. In una collezione dove nulla è come sembra, dove forme e tessuti introducono infinite illusioni, il regista Luca Guadagnino inquadra lo spettacolo attraverso la propria comprensione di Pasolini.

«Ho ammirato a lungo il lavoro di Luca - ed è uno che, come Pasolini, tocca argomenti che sono rilevanti per il momento» afferma Jones. «Quando uno storico scruta la storia, lo fa direttamente» spiega Guadagnino. «Ma quando un maestro cineasta e poeta come Pasolini guarda negli occhi la storia, il suo sguardo è sublimatore. Attraverso di essa la storia diventa un urgente e delicato possesso dell'adesso. Il passato entra nel presente e respira la nostra aria». Le sovrapposizioni temporali sono espresse più direttamente all'interno di pezzi che rianimano abiti antichi, le loro pellicce e i tessuti scansionati e ripresi come jacquard di seta spettrali. Incastonati con ricami Cornely e perline di cristallo, individuano una trasfigurazione poetica del passato nel presente. Altrove, la vita si respira nelle statue romane che circondano il Palazzo Fendi, i loro drappeggi in marmo ora espressi attraverso sete trompe l'oeil e gli archi che abitano adattati ai tacchi delle scarpe. La forza delle loro silhouette si traduce in delicati mini abiti in pizzo, dove le classiche volute sono evocate attraverso intricati ricami. Il fascino immortale della pietra italiana, ei metodi della sua manipolazione, appare come una presunzione costante. Gli intarsi in pietra dura diventano intarsi in morbida pelle; pieghe di pelle pressata che catturano lo spirito illusorio delle sculture di Bernini. Realizzati in marmo italiano, i gioielli intagliati a mano si increspano con il movimento, come se fossero congelati nel tempo. I mosaici di madreperla sono stratificati su abiti in tulle, borse e scarpe, mentre un maglione è realizzato in agnello persiano. Il crocevia culturale dell'Antica Roma si riflette attraverso un cast diversificato, che comprende modelli di tutte le età. «All'epoca era il centro del mondo» afferma Jones. «Volevo includere tutte le persone che l'avrebbero abitato allora, così come adesso». Lo spirito di Fendi di guardare al passato di questa città proiettandolo verso il futuro, viene rivitalizzato ancora una volta.