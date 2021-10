Fiera di Roma, due giorni dedicati ai regimi alimentari: in programma la manifestazione digitale Welfair

Welfair torna nella Capitale. Due giorni dedicati a benessere e salute con focus sui regimi alimentari e su come possano influire sulla prevenzione: è quanto propone oggi e domani la Fiera di Roma con Welfair, manifestazione digitale incentrata su salute, qualità della vita e su come cambiano stili di vita e abitudini alimentari post pandemia. A parlare della Dieta Mediterranea e di quanto rappresenti un punto di partenza della prevenzione clinica primaria è Laura Di Renzo, direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell' Alimentazione dell'Università di Roma Tor Vergata. Di Renzo ricorda che solo il 43% degli italiani, rappresentato dal 53,1% degli adulti tra i 55 e 64 anni e solo dal 32,8% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, segue le regole della cucina tradizionale, e quindi mediterranea, mentre il 23% delle persone, delle quali il 31% giovani adulti e il 16% di soggetti tra i 55 e i 64 anni, preferisce seguire la dieta occidentale, ovvero ad alto consumo di carne. Un italiano su tre, infine, segue una dieta povera di frutta e verdura.

La Dieta Mediterranea allunga la vita e fa bene al portafoglio pubblico e privato

L'esperta aggiunge che un piano alimentare adeguato alla Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento diminuisce i fattori infiammatori e riduce i marker di stress ossidativo e di rischio cardiovascolare. Sostiene inoltre che analisi economiche a supporto delle pianificazioni sanitarie, politiche ed economiche, dimostrano che, tra gli interventi nutrizionali, la dieta mediterranea, insieme al cambiamento dello stile di vita, comporta il miglior rapporto costi-benefici.