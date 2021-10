Frecciarosa, prevenzione e consulenze gratuite contro i tumori al seno a bordo dei treni tra Napoli e Sapri

Anche quest’anno l’associazione IncontraDonna Onlus insieme a Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - con il patrocinio del Ministero della Salute, promuove l’iniziativa “Frecciarosa - la prevenzione viaggia in Treno”, il progetto per prevenire i tumori femminili, principalmente quelli al seno.



Medici specialisti e volontari di IncontraDonna viaggeranno per effettuare a bordo treno consulenze gratuite e diffondere la versione digitale del “Vademecum della Salute”.

In Campania, mercoledì 13 ottobre, i treni sui quali ricevere la consulenza sono:

R5215 Napoli - Sapri (07:50 – 10:20)

R5226 Sapri - Napoli (12:56 – 15:38)

«Trenitalia e tutto il Gruppo FS Italiane confermano il sostegno al progetto Frecciarosa che in dieci anni ha permesso a migliaia di donne e uomini di ricevere, a bordo treno o nelle sale dedicate ai viaggiatori, visite e informazioni mediche sui corretti stili di vita, migliorando la cultura della prevenzione» ha affermato Luigi Corradi, ammministratore delegato di Trenitalia.

«La sostenibilità sociale è uno dei valori che ci guida, fondamentale per tutte le nostre attività. È forte la nostra attenzione verso le esigenze delle persone, partendo dalle fasi di costruzione di un treno pensato e progettato per accogliere tutti fino alle necessità dei passeggeri prima, durante e dopo il viaggio. In questa edizione Frecciarosa tornerà a viaggiare a bordo dei nostri treni coprendo tutto il territorio nazionale» ha concluso.