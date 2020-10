Cure di bellezza, ragazza si fa le iniezioni e si ritrova con una mezza faccia paralizzata

Alcune persone sono disposte a fare qualsiasi cosa per migliorare il proprio aspetto fisico, ma talvolta anche i trattamenti di bellezza più innocui possono avere conseguenze tragiche. È il caso di una giovane donna cinese, rimasta paralizzata dopo essersi sottoposta a delle iniezioni al viso.

Zhao, 29 anni, si è racata in una clinica della città di Hangzhou per sottoporsi a delle iniezioni di filler per il viso per eliminare le rughe. La giovane donna si era già sottoposta a questo trattamento in precedenza, ma questa volta qualcosa è andato storto e una settimana dopo l'intervento si è svegliata con una parte del viso paralizzato. La sua bocca era storta, il sopracciglio sinistro era aggrottato e non riusciva a chiudere la bocca e l'occhio sinistro.

«Ogni giorno mi vedo allo specchio con una faccia inespressiva e voglio morire», ha detto la donna, secondo quanto riferito dai media locali. Zhao non riesce a masticare bene e deve bere con una cannuccia. I medici le hanno diagnosticato una paralisi facciale e non sono in grado di stabilire i tempi di recupero. Il processo alla normalità potrebbe infatti richiedere mesi o addirittura anni e addirittura potrebbe nelle peggiori delle ipotesi non recuperare più le normali funzionalità dei muscoli facciali.

La donna ha già denunciato la clinica di bellezza e il caso verrà discusso in tribunale.

