Coronavirus, come usare i guanti per proteggersi dal contagio? Le istruzioni dell'Iss

Usare i guanti per proteggersi dal Coronavirus. I guanti sono uno strumento utile per cercare di arginare i contatti, soprattutto se si è costretti ad uscire per necessità o se si deve andare a fare spesa. L'Istituto Superiore della Sanità lo conferma, ma spiega che l'uso che ne deve essere fatto deve essere adeguato, altrimenti potrebbe essere vana la loro efficacia.



L'Iss ha dedicato una pagina del sito a questo fattore, dal titolo “Attenzione… a come usi i guanti”, con tutte le indicazioni a riguardo. Prima di tutto si sottolinea che l'uso dei guanti non sostituisce una adeguata igienizzazione e pulizia delle mani, poi si spiega che ogni volta che vengono utilizzati devono essere gettati, eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati.



Ovviamente quando si usano i guanti ci si deve ricordare comunque di non mettersi le mani in bocca o toccarsi naso e occhi. Altro aspetto da ricordare riguarda l’utilizzo dei guanti al supermercato: al termine dell’uso devono essere eliminati. Quando e dove sono necessari i guanti? Sicuramente per le persone che lavorano nel settore della pulizia, della ristorazione e nel commercio di alimenti, ma anche per chi fa assistenza ospedaliera e domiciliare.



Particolare attenzione va fatta quando si tolgono i guanti: bisogna rimuoverli, infatti, cercando di non toccare con la mano nuda la superficie del guanto, per evitare di entrare comunque in contatto con virus patogeni. Buona norma è comunque lavarsi le mani o igienizzarle dopo l'utilizzo. Ultimo aggiornamento: 19:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA