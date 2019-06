Igiene in casa: dal cibo ai rifiuti e agli animali domestici: 8 semplici regole per evitare il rischio di infezioni

Poche e semplici regole per tenere lontano il rischio di infezioni in casa. Quando si prepara e si maneggia il cibo, quando si porta fuori la spazzatura, ma anche se si assistono familiari con infezioni o si curano gli animali domestici. Sono alcuni degli otto punti o azioni in cui si dovrebbe fare particolare attenzione all' igiene individuati da un rapporto della Royal Society for Public Health britannica, secondo cui una persona su quattro non dà sufficiente importanza alla pulizia della casa. Per il documento sono state intervistate 2mila persone, scrivono gli autori, e il 23% ha dichiarato che i bambini hanno bisogno di essere esposti a germi pericolosi per costruire il proprio sistema immunitario.LEGGI ANCHE: Ospedali, la prevenzione inizia lavandosi le mani. L'iniziativa di Asl e Università a Latina LEGGI ANCHE: Nella barba ci sono più microbi che nel pelo dei cani «Questa è una credenza potenzialmente pericolosa - scrivono - che può portare all'esposizione a infezioni pericolose. Le persone dovrebbero concentrarsi sulla pulizia di aree specifiche in momenti determinati, anche se sembrano pulite, per evitare che i microbi 'cattivì si diffondano. Le altre attività sotto osservazione sono il mangiare con le mani, dopo essere stati in bagno, dopo aver starnutito e dopo aver maneggiato strofinacci e spugne sporche. In tutte queste occasioni è fondamentale lavarsi le mani, raccomandano gli esperti, mentre la pulizia delle superfici è importante quando si maneggiano gli alimenti.LEGGI ANCHE: Lavarsi le mani: ecco le regole salvavita