Il tè verde aiuta a lottare contro l'obesità

Il tè verde può essere un toccasana per l'intestino e può aiutare a lottare contro l'obesità. E' quanto emerge da uno studio realizzato dalla Università statale dell'Ohio e che è stato pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry. La ricerca è stata condotta sui topi. Quelli che seguivano una dieta a base di estratto di tè verde al 2% hanno avuto un miglioramento della salute intestinale, rispetto agli altri.



E' stata dimostrata una maggior presenza di microbi benefici e una minore permeabilità delle pareti. I topi nutriti con una dieta ricca di grassi e con tè verde hanno guadagnato circa il 20 per cento in meno di peso e avevano una minore resistenza all'insulina rispetto ai topi nutriti con una dieta identica ma senza tè. La quantità di tè verde nell'esperimento sarebbe equivalente a circa 10 tazze di tè verde a persona. Un valore quotidiano, hanno spiegato i ricercatori, che non sarebbe distante rispetto al consumo abituale in alcune zone del mondo.

Questo studio fornisce la prova che il tè verde incoraggia la crescita di buoni batteri intestinali, e che porta a una serie di benefici che riducono significativamente il rischio di obesità

, ha detto Richard Bruno, docente di nutrizione umana e uno dei ricercatori che ha condotto l'analisi.

Sabato 23 Marzo 2019, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 20:16

