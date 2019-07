In partenza con i bimbi, i trucchi contro mal d'auto e in aereo

In partenza con i bambini per le vacanze? Per evitare il mal di macchina, detto cinetosi, che colpisce maggiormente i bimbi di età compresa tra i 3 e i 12 anni, meglio cercare di distrarli, facendo guardare loro la strada o il paesaggio, ed evitare odori che possono essere forti come quelli dei deodoranti per auto. Se invece si sceglie l'aereo e il bimbo è abbastanza piccolo, si può ricorrere, soprattutto per evitare i disagi legati alle variazioni di pressione tipiche del volo, a metodi tradizionali ampiamente sperimentati come far ciucciare il bambino o proporgli un pasto con il biberon, specie nella fase di decollo e atterraggio.



Questi alcuni consigli contenuti in un vademecum realizzato dall'ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (Como), con il supporto del primario di Pediatria, Gaetano Mariani. Secondo l'esperto contro il mal d'auto un'altra cosa importante è tenere i bambini dritti, avere una guida tranquilla, senza brusche accelerate o frenate, non dare da bere ai piccoli bibite gassate e latte ed evitare i pasti abbondanti (anche se è sempre meglio non tenere lo stomaco completamente vuoto). Se il bambino ha cinetosi, dai 4 anni in su può masticare gomme o prendere pasticche a base di dimenidrinato, un antistaminico indicato per il mal di movimento. Poco efficaci invece i cerotti da applicare dietro l'orecchio a base di scopolamina.



Per chi viaggia in aereo, invece, l'eventuale variazione del fuso orario può provocare secondo Mariani alterazioni del sonno nei primi 2-3 giorni di vacanza, dopodiché il bambino si adatta senza problemi ai nuovi ritmi. Solo se si superano almeno quattro fusi orari, il disagio può prolungarsi o diventare più importante, quindi sarà necessaria un po' di pazienza in più affinché il bambino si adegui alla novità. Anche ai bambini piccoli può giovare l'uso di melatonina.

