Infertilità, il corso in streaming sulla diagnosi prenatale: appuntamento il 25 gennaio con Artemisia Academy

Il giorno 25 gennaio 2023, dalle ore 16:00, si terrà la diretta streaming del Corso Ecm di Fad sincrona dal titolo «Infertitlità, diagnosi prenatale e nuova vita», promosso ed organizzato da Artemisia Academy, organismo della Fondazione Artemisia, Ente non profit della Rete di centri clinici diagnostici Artemisia Lab.

L’Oms - Organizzazione Mondiale della Sanità, considera l’infertilità una patologia e la definisce «assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali mirati non protetti». Secondo la Siams – Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, nell’ambito della Infertilità è essenziale distinguere, la sterilità - che riguarda un numero più limitato di casi e condizioni per cui non esiste una soluzione - e l’ipofertilità o subfertilità, per cui invece è possibile arrivare ad una risoluzione attraverso gli appropriati approcci diagnostico-terapeutici.

In Italia, l’infertilità riguarda circa il 15% delle coppie, mentre nel mondo circa il 12%. Ad aggravare notevolmente le problematiche concorrono sicuramente gli aspetti correlati all’ambiente insano, agli stili di vita scorretti ed alle condizioni socio-economiche che inducono a procrastinare la gravidanza verso fasce di età in cui la fertilità è fisiologicamente ridotta. È fondamentale porre grande attenzione anche alla fase del preconcepimento: l’appropriata metodologia clinica deve prevedere il controllo delle condizioni generali di salute dell’uomo e della donna ed un’accurata valutazione della compatibilità genetica della coppia, impostando, contestualmente, un efficace dialogo aperto medico-paziente.

Dal momento del concepimento è fondamentale intraprendere i percorsi di prima diagnosi prenatale, che oggi possono contare su innovative tecniche volte ad identificare patologie che interessano il feto su base genetica, infettiva, iatrogena o ambientale. Allo stato attuale è possibile individuare soltanto alcune patologie del feto, ma questi sistemi di indagine stanno facendo grandi progressi anche in termini di affidabilità dei risultati e consentono di guardare al futuro con prospettive sempre crescenti.

Fra gli ulteriori sistemi di controllo e tutela della salute in gravidanza, l’ecografia ha assunto nell’ultimo decennio un ruolo sempre più importante nella valutazione globale dello sviluppo anatomico e del benessere del nascituro, offrendo informazioni e immagini sempre più dettagliate e accurate, e garantendo, allo stesso tempo, sicurezza totale in fase di indagine, sia per la mamma sia per il bambino. La Medicina della Persona, l’approccio clinico olistico e una adeguata comunicazione e alleanza medicopaziente certamente garantiscono le soluzioni migliori possibili per ogni esigenza. Questo il filo conduttore del corso di Fad Ecm Artemisia Academy, che vede il coinvolgimento di primari esponenti del mondo medico-scientifico, il patrocinio della S.I.d.R. – Società Italiana della Riproduzione il contributo incondizionato di Genomica – Next Generation Genetics ed il contributo incondizionato di GbSapri – Brokeraggio Assicurativo