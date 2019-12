Influenza, oltre un milione di italiani colpiti: l'epidemia in tutto il Paese

Brividi, dolore alle ossa e febbre: l'influenza ha ormai iniziato la sua corsa in tutto il Paese e il virus ha messo a letto, finora, più di un milione di italiani. Solo nella settimana dal 9 al 15 dicembre si sono ammalate circa 207.000 persone, per un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 1.099.000 casi. È quanto emerge dall'ultimo bollettino Influnet, che segnala come sia «stata superata la soglia che determina l'inizio del periodo epidemico».

L'andamento dell'incidenza, fanno sapere gli esperti dell'Istituto superiore di sanità, è sovrapponibile a quello della scorsa stagione influenzale. Nella settimana in esame l'incidenza totale è stata pari a 3,43 casi per mille assistiti. Restano più colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un'incidenza pari a 9 casi per mille assistiti. Infine Piemonte, Lombardia, provincia autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Umbria e Marche sono le regioni dove l' influenza ha colpito di più.

