Influenza, 143.000 italiani a letto in 7 giorni per l'effetto maltempo. Virus scatenato in 3 regioni

«Non c'è alcuna contaminazione e alcun pericolo nei vaccini antinfluenzali». A spiegarlo è il, a margine della tavola rotonda «Rompiamo il silenzio contro l'Hiv», in merito alla probabilità della presenza di tracce di lattice nei vaccini. L'agenzia Italiana del Farmaco ( Aifa ), rispondendo a una associazione di pazienti allergici al lattice, precisa Sileri, «ha fatto un grande lavoro chiedendo alle aziende i dati sulle confezioni perché sono le confezioni che possono contenere quella sostanza. In alcune c'è potenzialmente il contatto e Aifa ha fatto bene a comunicare in modo corretto per consentire, anche ai soggetti allergici, una adeguata vaccinazione, informandoli sui prodotti latex-free».