Inquinamento, il mondo del mare unito per la legge SalvaMare: il video appello di armatori, costruttori, pescatori con Marevivo

Serve subito una legge che pensi all'ambiente marino. Questo il grido di tutto il mondo del mare. Dagli armatori alla nautica, dai porti ai costruttori navali, dalla pesca alla vela, si unisce a Marevivo per chiedere l'approvazione immediata della legge SalvaMare. La richiesta è partita con un video-messaggio, «Non c'è più tempo», in cui sono proprio i rappresentanti di Marevivo, Federazione del mare, Assonave (costruttori navali), Assoporti (porti italiani), Confindustria Nautica, Confitarma (armatori), Federpesca, Lega Navale, LIV (Lega italiana Vela) e Stazione Zoologica Anton Dohrn a lanciare l'appello. La legge, approvata in commissione e ora ferma al Senato in attesa che si fissi la data per la discussione in aula, prevede che i pescatori possano portare a terra la plastica pescata con le reti, che ora sono costretti a lasciare in mare per non commettere il reato di trasporto illecito di rifiuti, e l'installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare.

Carabiniere si tuffa in mare e salva tartaruga da morte certa: era avvolta in una busta di plastica

E ancora, si occupa di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, inquinamento da microfibre, Posidonia oceanica. «L'inquinamento è un'emergenza planetaria che va affrontata con misure adeguate - spiegano con una nota le associazioni -. La legge SalvaMare è uno strumento efficace e concreto, che ci chiede anche l'Europa con Green Deal e la Mission Healthy Oceans». Ancora: «L'inquinamento - ricordano - è una piaga per l'ecosistema marino, che produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo e assorbe il 30% della CO2 prodotta, ma solo se è in buona salute».