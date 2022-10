Il migliore e il peggiore Junk Food al mondo? Ve lo dice Radical Storage

Dove si mangia il migliore e il peggiore Junk Food al mondo? Radical Storage, leader globale del deposito bagagli con oltre 3mila punti in tutto il mondo, ha sfruttato il suo osservatorio per aiutare gli amanti dei viaggi che stanno ritornando finalmente a viaggiare e incoraggiarli a provare la cucina locale come esperienza necessaria. «Per approfondire una cultura - spiega il Ceo, Alessandro Seina - bisognerebbe sperimentare anche la cucina di un paese, comprese quelle volte in cui non si può resistere al comfort food, meglio conosciuto come Junk food, che in alcuni paesi è quasi una religione».

Radical Storage (link:https://radicalstorage.com/travel/best-cities-for-chain-restaurants-in-world) ha analizzato 13 Milioni di recensioni delle catene più famose al mondo: McDonalds, Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut, Starbucks, Hard Rock Café, Domino's Pizza, Taco Bell , Wendy's, Dairy Queen, Jollibee e Five Guys. Redigendo una lista dettagliata tra le 100 città più visitate al mondo che riporta il migliore, ma anche il peggiore, junk food al mondo. Famosa per i suoi lumpia, involtini ripieni di verdure, germogli di soia, uova e pollo, è Jakarta la città che svetta in testa nelle recensioni dove mangiare il miglior junk food con una media di 4.2. Qui possiamo trovare McDonald's, Domino's e KFC con la valutazione media più alta al mondo. Se però amiamo il Re degli Hamburger (Burger King) allora basta prendere un Aereo e con h 1,30 atterriamo a Batam. E in Europa? La peggiore città in classifica è Parigi, all’81mo posto su 100. Perciò, se avete in mente un viaggio a Parigi decisamente meglio assaggiare um Coq au Vin per prepararvi alle fredde giornate invernali.

