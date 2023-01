Quali sono i sintomi di Kraken, la nuova variante del Covid? I dati recenti di alcuni di Paesi stanno iniziando a indicare la crescente presenza della variante ricombinante XBB.1.5 (ndr. denominata Kraken) che si sta già diffondendo rapidamente in Usa. Le lunghe file riprese dalle immagini satellitari nelle principali città cinesi davanti ai crematori, operativi 24 ore su 24, e rilanciate dal Washington Post, alimentano forti dubbi sulla situazione reale dell'ondata di Covid in Cina.

APPROFONDIMENTI Allarme farmaci Fibrosi polmonare Foto

Variante Kraken, cos'è? Sintomi (tosse e dolori muscolari), origine e diffusione. Per l'Oms crescono i casi in Europa

Kraken, cos'è

XBB.1.5 è la sottovariante del coronavirus soprannominata Kraken che sta dilaniando l'America e tenendo svegli gli epidemiologi durante la notte. La cattiva notizia è che XBB.1.5 si sta diffondendo rapidamente, molto probabilmente perché presenta alcuni grandi vantaggi rispetto alle varietà Omicron attualmente dominanti. La buona notizia è che l'Europa ha un po' di tempo per prepararsi se e quando i casi diventeranno verticali. "Esiste la possibilità che questa variante possa avere un effetto crescente sul numero di casi di COVID-19 nell'UE/SEE, ma non entro il prossimo mese poiché la variante è attualmente presente solo nell'UE/SEE a livelli molto bassi, " scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella sua recente valutazione di XBB.1.5. Mercoledì, la responsabile tecnica COVID-19 dell'OMS, Maria Van Kerkhove , ha affermato che l'agenzia sanitaria era preoccupata della rapidità con cui la sottovariante stava sostituendo altre varianti in circolazione. Negli Stati Uniti, è passato dal 4% dei casi sequenziati al 40% in poche settimane, secondo il coordinatore della risposta COVID-19 della Casa Bianca.

Perché ha questo nome

Kraken è il nome di una squadra di hockey, di una marca di rum, ma anche quella di una creatura mitologica. È la sottovariante del Covid che sta preoccupando la Cina, ma anche gli Stati Uniti. E le immagini satellitari delle lunghe file riprese dalle nelle principali città cinesi davanti ai crematori, operativi 24 ore su 24, aumenta il livello di preoccupazione.

I nuovi sintomi

Nel Regno Unito c'è l'app Zoe Covid Study che tiene traccia dei sintomi Covid dominanti attraverso le segnalazioni degli utenti. Secondo i dati raccolti negli ultimi 30 giorni, i sintomi principali includevano: