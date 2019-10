L'acqua e l'idratazione proteggono le gengive e i denti

La salute dentale è importante poiché non riguarda solo la qualità del sorriso ma anche il benessere generale del corpo. Una bocca sana, infatti, permette di mangiare, respirare ed esprimersi bene, oltre che garantire un alito fresco. È quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in occasione del World Smile Day che è stato il 4 ottobre all'interno di un focus su come l'acqua e una corretta idratazione aiutano a proteggere denti e gengive. L'acqua, in particolare quella ricca di fluoruro, è raccomandata per rafforzare i denti.



Questo

sale

si è rivelato scientificamente utile nel prevenire le carie e dare più forza alla struttura dentale promuovendo la rimineralizzazione. Bere acqua dalle alte quantità di fluoruro, quindi, è un modo semplice ed immediato per prendersi cura della propria salute dentale. I dentisti consigliano di lavarsi i denti più volte al giorno e la routine ideale prevede spazzolature energiche al mattino, dopo ogni pasto e appena prima di coricarsi. L'acqua durante il giorno può aiutare a mantenere i denti puliti contribuendo a rimuovere i residui di cibo e l'acido lasciato da alcuni alimenti e a sciacquare i batteri e gli zuccheri. La secchezza delle fauci è causata dalla mancanza di saliva, fondamentale per prevenire la carie attraverso la pulizia del cibo avanzato. Quando la nostra bocca si sente secca istintivamente vogliamo bere per dissetarci. Tuttavia, la bocca asciutta indica spesso che non siamo solo assetati ma anche disidratati.



Bere la giusta quantità di acqua è un rimedio per migliorare l'idratazione orale sostenendo la produzione di saliva. La salute dentale riguarda anche le gengive. Se non si presta attenzione alla loro igiene possono insorgere gengiviti e nei casi più estremi anche perdita di denti. Studi inoltre hanno provato il nesso tra le malattie gengivali e quelle cardiache. Una costante idratazione permette, pertanto, di tenere le gengive idratate proteggendo anche le radici dei denti.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 22:01 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 22:04

