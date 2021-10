Arrivano le lauree abilitanti, addio ai tirocini. Partono i dentisti, farmacisti, veterinari, psicologi e geometri

Con 184 voti a favore è stato approvato in via definitiva all'unanimità in Senato il disegno di legge collegato alla manovra di bilancio sui titoli universitari abilitanti. Una svolta che arriva dopo la decisione presa in «emergenza» per i medici. Si tratta del primo vero addio alle abilitazioni professionali post laurea, in particolare per i dentisti, i farmacisti, i veterinari, ma anche psicologi e geometri.

