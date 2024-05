La lotta contro la leucemia potrebbe presto vedere una svolta radicale grazie a una nuova tecnica innovativa che permette di sostituire completamente il sangue malato di una persona con quello sano di un donatore. Questa metodologia, descritta sulla prestigiosa rivista “Nature”, è stata paragonata a un mixaggio musicale: come un deejay che sfuma una canzone per introdurne gradualmente un'altra, questa tecnica elimina il sangue malato mentre introduce simultaneamente quello sano. I risultati promettenti sono stati ottenuti su topi e cellule umane coltivate in laboratorio, e la sperimentazione clinica sull'uomo potrebbe iniziare entro pochi anni.

Il metodo innovativo: un mixaggio di sangue

La ricerca è stata guidata dall'Università di Basilea sotto la direzione di Lukas Jeker e ha beneficiato di un finanziamento di 2,4 milioni di euro dal Consiglio Europeo della Ricerca. La tecnica si propone come un'alternativa meno invasiva rispetto ai tradizionali trapianti di cellule staminali del sangue, che richiedono la chemioterapia per distruggere le cellule malate prima dell'introduzione di quelle sane: un processo che può comportare gravi effetti collaterali e complicanze.

Come funziona

L'innovazione principale risiede nella costruzione di anticorpi progettati per riconoscere una struttura specifica presente su tutte le cellule del sangue, siano esse sane o malate, ma non su altre cellule del corpo. Questi anticorpi sono legati a un farmaco tossico che elimina le cellule bersaglio. Parallelamente, le cellule del sangue sano vengono introdotte per sostituire quelle malate. Per evitare che gli anticorpi uccidano anche le nuove cellule sane, i ricercatori hanno utilizzato tecniche di ingegneria genetica per modificare le cellule staminali del donatore in modo che non vengano riconosciute dagli anticorpi. La proteina CD45 è stata identificata come il target ideale: presente su tutte le cellule del sangue ma non su altre cellule, può essere modificata per proteggere le nuove cellule senza perdere la sua funzione.

Le novità

«Avevamo bisogno di una molecola presente sulla superficie delle cellule che apparisse con la stessa frequenza su tutte quelle del sangue ma che non fosse presente altrove», spiega Jeker. La CD45 si è rivelata perfetta per questo scopo e permette di schermare le nuove cellule dall'attacco degli anticorpi, mantenendo intatte le loro funzioni. Romina Matter-Marone, coautrice della ricerca, sottolinea l'importanza di questo approccio per i pazienti che non possono sottoporsi alla chemioterapia necessaria per i trapianti di cellule staminali. Simon Garaudé, altro autore dello studio, aggiunge che questa tecnica rappresenta un passo avanti verso un sistema sanguigno programmabile, capace di svolgere diverse funzioni su richiesta.

Altre possibili applicazioni

Oltre alla leucemia, questa tecnica potrebbe essere utilizzata per correggere gravi difetti genetici o conferire resistenza nei confronti di determinati virus, come l'HIV. L'idea di un sistema sanguigno programmabile apre scenari rivoluzionari nella medicina, permettendo interventi personalizzati e mirati per una varietà di condizioni ematiche. Con le sperimentazioni cliniche sull'uomo in programma nei prossimi anni, il futuro della cura della leucemia (e non solo) potrebbe essere molto più luminoso.