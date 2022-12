Dieta dell'avocado, due o più porzioni a settimana fanno la differenza per il rischio di malattie cardiovascolari. Lo studio di Harvard

L'avocado è un prezioso alleato del cuore. Un recente studio dei ricercatori di Harvard ha appurato che le persone che mangiano due o più porzioni di avocado ogni settimana possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari rispetto alle persone che non ne mangiano o lo consumano saltuariamente. Altra importante abitudine salutare che ermerge da questo studio è la sostituzione dei grassi animali con quelli vegetali, come quelli dell'avocado, per proteggere meglio il nostro cuore e le coronarie.

Alla Harvard T.H. Chan School of Public Health hanno anche scoperto che la sostituzione di prodotti animali come burro, formaggio o carne lavorata con una quantità equivalente di avocado è associata a un minor rischio di eventi di malattia cardiovascolare.

Lo studio è stato pubblicato il 30 marzo sul Journal of the American Heart Association.

I ricercatori hanno esaminato 30 anni di dati relativi a più di 110.000 donne e uomini partecipanti al Nurses' Health Study e all'Health Professionals Follow-Up Study. Dopo aver preso in considerazione un'ampia gamma di fattori di rischio cardiovascolare e la dieta complessiva, hanno scoperto che le persone che mangiavano almeno due porzioni settimanali di avocado (una porzione è pari a mezzo avocado) avevano un rischio inferiore del 16% di malattie cardiovascolari e del 21% di malattie coronariche durante il periodo di studio.

Coloro che hanno sostituito mezza porzione giornaliera di prodotti animali con l'avocado hanno registrato un rischio inferiore del 16-22% di eventi di malattia cardiovascolare.

