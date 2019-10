Alimentazione, mangiamo di più se siamo in compagnia: «Azione legata all'istinto di sopravvivenza»

Att: Advanced grad students, early professionals, postdocs & medical interns/residents/fellows. #ASN SCIENCE POLICY FELLOWSHIP applications due Dec 20, '19. Fellows gain the skills to be informed advocates for nutrition research & policy. For full details: https://t.co/J8cpCZeKjI — ASN (@nutritionorg) 4 ottobre 2019



Mangiare insieme ha contribuito a garantire che tutti i membri abili del gruppo condividessero il compito di riunire il cibo, aumentando l'efficienza della raccolta. Inoltre, ha permesso accesso al cibo disponibile, facilitando l'equità sociale. Naturalmente ora di tutto ciò non resta quasi nulla, se non un'impronta nei nostri comportamenti, in base alla quale quando si mangia insieme, si tende a mangiare tanto quanto gli altri. «Questo porta il singolo membro del gruppo a mangiare più, forse, di quanto non sarebbe in genere», concludono i ricercatori, «nel tentativo inconscio di non perdere le risorse alimentari disponibili».

Lunedì 7 Ottobre 2019

