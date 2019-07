Mangiare spesso i cibi fritti fa male al cuore

Mangiare spesso fritti è come una

spina nel cuore

: problemi alle arterie coronarie (i vasi sanguigni che ossigenano il cuore e che possono 'chiudersi' causando un infarto) sono più diffusi tra chi consuma abitualmente fritti rispetto a chi li mangia solo di rado. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition che ha coinvolto 154.663 persone monitorate per diversi anni di seguito.



Lo studio è stato condotto da epidemiologi del centro 'Massachusetts Veterans Epidemiology Research and Information Center' (Maveric), a Boston. Per coronaropatia o malattia delle coronarie si intende una qualsiasi alterazione delle arterie che portano ossigeno al cuore. Nel corso dello studio sono stati registrati 6.725 casi (il 4,35 per cento) di problemi alle coronarie con 14,61 casi per 1.000 persone tra coloro che mangiano fritti meno di una volta a settimana, contro 16,57 casi per mille e 18,28 casi per mille tra coloro che consumano cibi fritti 1-3 volte a settimana o tutti i giorni rispettivamente. Esiste quindi una relazione diretta tra consumo di fritti e problemi cardiaci e al crescere del consumo aumenta il rischio di coronopatia.

Giovedì 4 Luglio 2019, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 15:33

