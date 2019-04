Napoli. Massa Lubrense, «L'esercito della flora» alla scoperta della Baia di Ieranto

Mercoledì 24 Aprile 2019, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Domenica prossima, dalle ore 9.30 alle 18, visita guidata alla Baia Ieranto, a cura del Fai. Sul tema «L'esercito della flora», si sviluppa l'itinerario alla scoperta della flora minima e delle fioriture primaverili, la farmacopea e le piante alimurgiche con Salvatore Papaccio, agrotecnico.La visita guidata parte dalla piazzetta di Nerano e ci offrirà l’occasione di fare la conoscenza con le molteplici specie in fioritura, disseminate ovunque lungo il sentiero. Dal rosmarino al lentisco, dall’euforbia al mirto, per approfondire la conoscenza delle varietà più note della macchia mediterranea, passando poi alla moltitudine di erbe spontanee e fiori che sono da sempre ingredienti per rimedi e delizie tradizionali, frutto dell’esperienza e della vicinanza tra l’uomo e il suo territorio.Si consigliano colazione a sacco, scarpe da ginnastica, acqua, cappello, macchina fotografica, costume da bagno, schermo solare. Iscritti FAI e residenti nel Comune di Massa Lubrense €10,00 - Adulti €15,00 - Ragazzi (fino a 14 anni): €8,00 - Bambini (fino a 4 anni): gratuito - Famiglie: (2 adulti e 2 ragazzi): €28,00. Premotazione obbligatoria entro venerdì (Per info e prenotazioni: 335 84 10 253).