Covid, a Modena si sperimenta la terapia cellulare: arruolati i primi due pazienti

A Modena sono stati arruolati i primi due pazienti con polmonite da Sars-CoV-2 per il trattamento con cellule che inibiscono l'infiammazione. L'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena ha avviato il primo studio in Italia che utilizza le cellule stromali mesenchimali (Msc) in sperimentazione clinica per pazienti positivi al Covid, per la prima volta confronta le diverse fonti di queste cellule all'interno di un'unica sperimentazione controllata: cordone ombelicale, tessuto adiposo e midollo osseo. Ora in fase I/II lo studio sperimentale.

L'indicazione per il centro di Modena è di arruolare 10 pazienti da trattare e 5 di controllo fino a giugno 2022, mentre a livello nazionale si prevede di arruolare altri 45 pazienti, incluso il gruppo di controllo. Le Msc sono un tipo di staminali in grado di produrre fattori antinfiammatori che sembrano contrastare il meccanismo alla base del danno d'organo indotto dal virus. «Dopo la tempistica necessaria per acquisire le autorizzazioni, abbiamo arruolato finora due pazienti, dei quali uno è stato sottoposto a trattamento con le staminali e uno fungeva da controllo - annuncia Enrico Clini, direttore della Struttura complessa di Malattie dell'apparato respiratorio dell'Aou e professore all'Università di Modena e Reggio - Al momento non è realistico trarre considerazioni utili rispetto agli scopi dello studio, che auspichiamo di completare nei prossimi mesi. Tuttavia, possiamo affermare che il paziente trattato non ha mostrato alcun segno di intolleranza all'infusione delle cellule e che ha presentato un recupero della condizione clinica grazie a cui è stata possibile la dimissione dopo otto giorni dal trattamento». La cura è stata somministrata anche ad una paziente malata di Covid per un uso cosiddetto 'compassionevole'.

«Con i primi esiti incoraggianti sui pazienti trattati - riferisce Claudio Vagnini, direttore dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Modena - la ricerca si conferma un tassello importante nello studio della cura della polmonite interstiziale grave da Covid-19. La collaborazione e la condivisione dei risultati tra i centri specializzati e la volontà di metterli poi a disposizione della società sono pilastri imprescindibili della ricerca scientifica e clinica. Abbiamo già esperienza di come le terapie cellulari rappresentino una promessa e una frontiera per la lotta contro il cancro, in particolare per la cura dei tumori ematologici. E oggi ipotizziamo che possano fornire un contributo importante anche per trattare la patologia derivante dal virus Sars-CoV-2». L'obiettivo dello studio, in quanto di fase I/IIa, consiste innanzitutto nel verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo delle Msc nel trattamento della polmonite da Sars-CoV-2.