Music4Climate, la musica scende in campo contro i cambiamenti climatici: da Zilli a Silvestri, il 30 settembre il concerto

I drastici cambiamenti climatici sono sotto la lente di ingrandimento del mondo. Anche la musica scende in campo per vincere la sfida del cambiamento climatico. Nina Zilli, Daniele Silvestri, Michele Bravi, Andrea Appino, Martina Attili, AY Young, Federica Carta, Diego Mancino, Violante Placido, Greta Scarano, Selton, Wrongonyou: sono solo alcuni dei nomi che si esibiranno in concerto insieme a Rockin'1000, la più grande rock band al mondo, domani alla Summer Arena dell'Ippodromo Snai San Siro. Il concerto Music4Climate, si svolge in occasione di All4Climate, la settimana italiana dedicata alla lotta al cambiamento climatico promossa da Connect4Climate - World Bank Group e dal ministero della Transizione Ecologica, con la partecipazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

«Siamo orgogliosi di accogliere nella band un grande esploratore, appassionato di musica, che osserva il Pianeta da un punto di vista privilegiato e che tante volte si è espresso sui temi dell' ambiente, sensibilizzando l'opinione pubblica sui fenomeni climatici dei quali è testimone» ha dichiarato Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin'1000 che tra i bassisti sul palco avrà anche Luca Parmitano, astronauta dell'Esa.