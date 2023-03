Napoli, la salute orale a scuola con il progetto "Sorrisi previdenti": la prevenzione si fa gioco per i più piccoli

La carie dentale colpisce 486 milioni di bambini nel mondo. In Italia circa il 70% di ragazzi presenta carie o lesioni dello smalto, dato che sale di 3 punti percentuali nel Sud.

Mentadent insieme ad ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), Fondazione ANDI Onlus e Fondo Scuola Italia porta nelle scuole Sorrisi Previdenti, il progetto nato per promuovere l’importanza della prevenzione che ha coinvolto oltre 1000 istituti scolastici e che quest’anno fa tappa a Napoli.

Protagonisti i piccoli alunni dell’Istituto Comprensivo Michelangelo Augusto con una “lezione” molto speciale: imparare l’igiene della bocca in modo giocoso e divertente imparando alcune semplici regole da seguire per evitare di incorrere in carie, lesioni gengivali e altre patologie del cavo orale. L’obiettivo? Portare in classe l’ABC della salute di denti e gengive e far sì che la visita di controllo dal dentista diventi una routine, e non un appuntamento che fa paura.

“In Italia, e anche nella nostra città, sono ancora tanti i bambini e adolescenti che presentano carie, lesioni allo smalto e sanguinamento gengivale: si tratta di patologie che non vanno sottovalutate, e che si combattono in primo luogo tramite la prevenzione precoce - racconta Luigi Russo, Presidente di ANDI Napoli - “Con ‘Sorrisi Previdenti’ entriamo nelle scuole per aiutare i bambini a capire che il dentista non deve far paura: alcune semplici regole sono fondamentali per mantenere la buona salute della nostra bocca e i controlli periodici servono proprio a monitorarla”.

Se la prevenzione comincia da bambini, è importantissimo comunque non trascurare i genitori: come emerso da un’indagine ancora oggi il 20% degli italiani lava i denti meno di 2 volte al giorno.

Durante l’incontro ai bambini sono stati dati materiali pensati per favorire e rafforzare l’abitudine alla prevenzione in famiglia, con una sola parola d’ordine: divertimento. In particolare, il “Calendario dei 21 giorni”, colorato e ricco di adesivi, si basa su una metodologia secondo la quale una corretta azione quotidiana (lavarsi i denti 2 volte al giorno) ripetuta per tre settimane diventa più facilmente una buona pratica. Oltre al calendario, una clessidra per ricordare ai bambini che il tempo ideale per una corretta pulizia del cavo orale è di 2 minuti e l’app gratuita “Sorrisi Previdenti”, ricca di giochi, disegni da colorare e video educativi e divertenti.

“Si tratta di una splendida iniziativa. In progetti come Sorrisi Previdenti vediamo attuarsi la prevenzione a “misura di bimbo” che getta le basi per un processo di responsabilizzazione individuale. È fondamentale che anche i più piccoli si rendano conto di quanto è importante, per il proprio futuro, prendersi cura di sé - spiega Chiara Esposito, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Michelangelo Augusto - Il nostro istituto raccoglie quattro plessi e una scuola all’interno dell’ospedale, i bambini hanno tutti un vissuto e una storia familiare diversa. Laddove le famiglie non riescono, per varie ragioni, ad assicurare una completa educazione alla salute, ci deve pensare la scuola.”