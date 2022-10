Nel mese dedicato al Bra-Day, il Professore Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e medicina estetica della Federico II di Napoli e direttore della “Breast Unit” ha indetto il 27 Ottobre 2022 un ‘’Open Day’’ presso gli ambulatori dell’edificio 5 dell’Università Federico II di Napoli dedicato all’informazione e alla ricostruzione mammaria.

«Ottobre è il mese del Bra-Day e noi come chirurghi plastici abbiamo una giornata che è mondiale che richiama l'importanza di quello che è il concetto della ricostruzione della mammella dopo tumore. Non si può più consentire la cura di una malattia senza garantire la qualità della sopravvivenza. Ed in questo campo è possibile farlo affiancando al chirurgo senologo un chirurgo plastico, nel concetto di Breast Unit».

L’Associazione Nazionale A.N.D.O.S (Associazione Nazionale Donne operate al Seno) aderisce a questa iniziativa, nella figura del suo presidente, Floris Degrassi. «La donna operata per cancro della mammella ha una cicatrice più o meno grande che a volte distorce in modo rilevante l’immagine di sé stessa e di conseguenza la sua autostima. Spesso si tratta di un problema psicologico più che fisico ma è sicuro che il recupero della simmetria corporea contribuisce alla piena riabilitazione psico-fisica della donna. È per questo motivo che l’A.N.D.O.S. onlus nazionale appoggia l’iniziativa dell’Open Day presso il Policlinico di Napoli Università Federico II promossa dal Prof. D’Andrea».