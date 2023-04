Napoli, al via la campagna «Scopriamo l'anemia da carenza di ferro»

Secondo le stime dell’OMS il 3% della popolazione mondiale adulta soffre di anemia da carenza di ferro. Come si può integrare il ferro? A cosa serve?

Quali sintomi possono indicarci se il nostro corpo è in deficit? A queste e altre domande risponderanno i farmacisti di diverse regioni d’Italia nelle giornate dedicate alla campagna di comunicazione «Scopriamo l'Anemia da carenza di ferro» di Aqma Italia con il patrocinio di Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e della Fondazione AmiciItalia Onlus (attiva nella prevenzione, la ricerca e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali).

Tuttavia, si arriva alla diagnosi solo quando i sintomi sono molto importanti. L’innovazione nel campo della nutraceutica in questi casi rappresenta un valore aggiunto e una valida alternativa supportata da approfonditi studi clinici con l’obiettivo di ottimizzare la tollerabilità o eventualmente la riduzione degli effetti in caso di problemi gastrici, grazie alla nuova formulazione di capsule acido resistenti.

Le giornate dedicate alla campagna «Scopriamo l'Anemia da carenza di ferro» in Campania si terranno a Napoli presso la Farmacia Aquila Reale Di Cosimo Rapanà in Via Toledo n.252 il 12 aprile. A Moiano (BN) presso la Farmacia Mauro SRL in Via Roma n. 21, a Napoli presso la Farmacia Pisapia Dr.ssa Aurelia in Via Merliani n. 27 e ad Afragola (NA) presso le Farmacie Associate Italiane S.a. s. di Antonio Polpolo in Via Sicilia n.41 il 13 aprile. A San Giorgio a Cremano (NA) presso la Farmacia Tufarelli in Via Tufarelli n. 50 il 17 aprile. A Colle Sannita in provincia di Benevento presso la Farmacia Mascia Dr. Mario in Corso Umberto I n. 2 il 27 aprile. Ad Arzano (NA) presso la Farmacia Centrale Dr.ssa Pedicini in Piazza Cimmino n.15/16 il 28 aprile.

La durata della campagna è di 12 mesi, al termine dei quali, i dati di screening rilevati in forma anonima saranno resi disponibili con un report dettagliato, che si pone l’obiettivo di aumentare le diagnosi di anemia sideropenica silente o tardivamente diagnosticata in ottica di miglioramento dello stato di salute del paziente.